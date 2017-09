Een 11-jarige jongen is zaterdag door de politie uit de bibliotheek in Bilthoven bevrijd. Medewerkers hadden hem over het hoofd gezien, toen ze het gebouw afsloten. Twee weken geleden overkwam een oudere vrouw hetzelfde.

De jongen zat vermoedelijk in een hoekje of achter een bank te lezen, toen de bibliotheek werd afgesloten. Volgens Cora Bouwen, vestigingsmanager van bibliotheek het Lichtruim, lopen medewerkers twee rondjes, voordat ze het pand sluiten. ,,Als ze denken dat iedereen weg is, wordt er voor de zekerheid nog: ‘Is iedereen weg?’ geroepen. En vervolgens gaan de lichten uit.’’

De jongen was volgens Bouwen zo in zijn stripverhaal verzonken dat hij niets doorhad. ,,Als kinderen heel intens aan het lezen zijn, horen ze niks en merken ze niet dat het licht uitgaat.’’

Bevrijding

De jongen had pas door dat er iets mis was, toen hij opstond en het alarm afging. Daar kwamen vervolgens bewaking en politie op af, omdat die dachten aan een inbraak. Nadat de bewaker de deur had geopend, bleek het om een achtergebleven bibliotheekbezoeker te gaan.

Die bevrijding, zoals politie De Bilt het op Facebook noemt, duurde langer dan vestigingsmanager Bouwen had gehoopt. Volgens haar is er niet gelijk op de alarmering gereageerd. Daardoor duurde het langer om het jongetje naar buiten te halen en heeft hij ‘een tijdje’ moeten wachten, zegt Bouwen.

Ze vindt het vervelend dat de politie haar niet heeft ingelicht. Ze kreeg het voorval via Facebook onder ogen. ,,Terwijl het ons gebouw is en het hier is gebeurd.”

Alarm