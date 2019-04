Politie, brandweer en EOD onderzoeken gangenstelsel onder huizen in Lombok

Slechtzien­de kinderen kunnen lekker spelen in een enorm oog

14:08 Het instituut voor blinden- en slechtzienden Bartiméus in Zeist beschikt sinds gisteren over een ‘Groot Vriendelijk Speeloog’. Het is een speeltoestel in de vorm van een oog, met vooral een educatieve waarde. Het toestel is ontwikkeld om kinderen vertrouwd te laten maken met het oog.