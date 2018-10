Politie doet grote inval op bedrijventerrein Nieuwegein

De Mobiele Eenheid (ME) is ter plaatse. Een deel van het terrein is afgezet. Werknemers mogen alleen achter de afzetting als ze kunnen aantonen dat ze er werken. De politie heeft zwarte schermen geplaatst aan weerszijden van de betreffende panden. De actie wordt zo geheel aan het zicht onttrokken.

Volgens de politie gaat het om een groothandel met een omzet van 25 tot 30 miljoen euro per jaar. Het andere bedrijf is een growshop, een winkel in benodigdheden voor binnenshuis of in een kas kweken van diverse gewassen en planten.

In totaal zijn op zes locaties in Nieuwegein doorzoekingen verricht. Er is ook onderzoek gedaan in meerdere woningen. Ook zijn er voertuigen en boten in beslag genomen. De politie zette op meerdere plekken in het land vrachtwagens van de groothandel langs de weg. De auto's en lading werden in beslag genomen voor onderzoek.

Grootste leverancier van Nederland