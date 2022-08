Politie doet onderzoek naar woningoverval in Overvecht

Fietser geschept op rotonde in Zeist: gewond naar het ziekenhuis

Op de rotonde van de Laan van Beek en Royen met de Arnhemse Bovenweg in Zeist is rond 14.45 uur een fietser geschept door een auto. Het voertuig en de fiets kwamen enkele meters verderop tot stilstand. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

10 augustus