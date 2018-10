Politie doet uitgebreid onderzoek naar horrorclown in Nieuwegein

Cheyenne Spinhoven hield aan de val een gebroken jukbeen, een gebroken middenhandsbeentje, schaafwonden over het hele gezicht en een snee in een wenkbrauw over. Haar vriendin Britt Bliekendaal die achterop zat, is zo erg geschrokken dat ze er nachtmerries van heeft. ,,Ze heeft me bewusteloos op het fietspad zien liggen en heeft daar emotioneel veel last van’’, zegt Cheyenne Spinhoven over haar scooterongeluk eerder deze week in Nieuwegein.



Cheyenne en Britt reden langs de Nedereindse Plas in Nieuwegein toen opeens de man met een eng clownsgezicht tevoorschijn kwam en achter het tweetal op de scooter aanrende, zo verklaarden ze tegenover de politie. Cheyenne maakte met haar scooter door de schrik een uitwijkende beweging en viel samen met haar vriendin op de grond. Cheyenne raakte bewusteloos en haar vriendin belde 112. Sindsdien zit Cheyenne gewond thuis in IJsselstein.