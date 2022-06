Politie en gemeente alert op ‘needle spiking’ na aangifte Utrechtse (21): ‘Het licht ging uit’

toen en nu Wijken als Voordorp schoten als witte schimmel uit de grond (maar nu staan er gelukkig bomen)

Lekker alles wit, was de bouwtrend in de jaren 90. Nieuwbouwwijken als Voordorp schoten in heel Nederland als paddenstoelen uit de grond. Met uitsluitend witgetinte, veelal gepleisterde woningen. Door makelaars aangeprezen als ‘mediterraan’. Door critici vergruisd als de ‘witte schimmel’.

11:00