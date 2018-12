Politie en gemeente doen inval bij 17 autobedrijven in Utrecht Overvecht

Het bedrijventerrein in Overvecht is in de volksmond beter bekend als de Utrechtse autoboulevard. Bij de gezamenlijke actie zijn 160 medewerkers van de samenwerkende partijen betrokken. Volgens de Utrechtse politiechef Liesbeth Maas is het belangrijk dat deze overheidspartijen samenwerken om de criminaliteit een halt toe te roepen. ,,Uit verschillende signalen die onze wijkagent en de gebiedsmanager veiligheid van de gemeente binnenkregen, bleek dat mensen het gevoel hebben dat het niet pluis is op dit terrein. Die mensen hebben het gevoel dat hier criminele activiteiten plaatsvinden. Die signalen hebben we geverifieerd , gekoppeld en gewogen met de infomatie uit onze bedrijfssystemen. Met deze actie willen we laten zien dat we luisteren naar deze signalen en daar ook gehoor en opvolging aan geven.”

Volgens Maas gaan die signalen dan om bijvoorbeeld nachtelijke activiteit bij bedrijven, asociaal rijgedrag, intimidatie en bedreiging en de gesloten cultuur bij bepaalde bedrijven. ,,Maar er is zelfs een pand beschoten. Dat gebeurt ook niet uit het niks.”

Impuls

Op het terrein zijn ongeveer 300 bedrijven ingeschreven, die werk bieden aan zo’n 5000 mensen. Maas: ,,Ondernemers voelen zich niet altijd veilig en we merken dat de bereidheid om verdachte signalen door te geven wat laag is. Met deze actie hopen we dat ondernemers zien dat we wel degelijk goed luisteren en we hopen dan ook dat de meldbereidheid een impuls krijgt.” Remco Jansen, bij de gemeente Utrecht leidinggevende van de afdeling veiligheid en verantwoordelijk voor de aanpak van ondermijning, is het daarmee eens. ,,We nemen de signalen hierover heel serieus. We hebben het sterke vermoeden dat een aantal bedrijven een sterke rol speelt in de criminele industrie. Het bedrijventerrein ligt natuurlijk perfect tussen de A2 en de A27. Dat is voor bonafide ondernemers interessant, maar ook voor criminelen.”

Politiechef Maas stelt dat de autobranche een kwetsbare sector is, maar ook specialistische sector waar criminelen graag gebruik van maken. ,,Dan moet je denken aan het maken van speciale verborgen ruimtes in auto’s ten behoeve van het onzichtbaar transport van drugs, grote sommen geld en wapens. Maar ook de verhuur van snelle auto’s aan criminelen die actief zijn in de ram- en plofkraken of liquidaties. Deze lokale actie geeft daarmee ook impact ook op de nationale en internationale criminaliteit. Want Utrecht speelt een hoofdrol in de internationale drugshandel en liquidaties. Deze bedrijven faciliteren dat en dat willen we aanpakken. Zo maken we het de criminelen in die (inter)nationale scene ook moeilijker.”

Opmaat

Jansen van de gemeente Utrecht zegt dat de actiedag ook een vervolg krijgt. ,,Dit is echt een opmaat. We willen de leefbaarheid van het bedrijventerrein verbeteren, de oneerlijke concurrentie aanpakken en laten zien aan de ondernemer die nog aarzelt om te melden: we pakken door op de signalen die we krijgen. Maar om dat te doen hebben we die wél nodig. Daarom is het ook goed dat we deze actiedag samen met de politie, douane en belastingdienst uitvoeren.”