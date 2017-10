Politie en horeca ‘not amused’

over reclamestunt rockband

De Utrechtse politie en de horeca zijn boos over een promotiestunt van de Overijsselse rockband Bökkers, die de Utrechtse horeca in een kwaad daglicht zette. De zanger zou in een Utrechtse café flink toegetakeld zijn, maar het verhaal blijkt niet te kloppen.