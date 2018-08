Politie gaat op ‘monsterjacht’ in Viaanse kinderkamer

Het is ‘ongekend’ warm in de Domtoren, maar de klokwij­zers lopen weer - voor nu

18:43 De wijzers van het uurwerk op de Domtoren, die het vrijdag door de tropische temperaturen begaven, lopen weer. Er is een provisorische oplossing gevonden voor het oude metaal dat is gaan uitzetten door de hitte. Het is alleen de vraag of dit afdoende is vanwege de aanhoudende warmte.