Politie gaat reizigers maandag uit protest hinderen bij Utrecht CS

Utrechter rijdt rond in busje met 132 gestolen gasflessen

14:46 De politie heeft vandaag op de A1 bij Wilp in de Achterhoek een 20-jarige Utrechter aangehouden die in een busje rondreed met daarin 132 gasflessen met koudemiddel, veel gebruikt in airco’s. De flessen zijn vermoedelijk in de nacht van maandag op dinsdag gestolen bij een bedrijf in het Duitse Seevetal.