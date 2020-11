Politie gebruikt ‘flixie’ om hardrijders te bekeuren: een dixie met ingebouwde flitser

Liesbeth (39) moet de hele dag telefoon­tjes aannemen met vragen over corona, en wil niks anders meer

12:46 De ene dag controleer je of een kinderdagverblijf zich aan de wet kinderopvang houdt, de andere dag zit je aan de lijn van het klantcontactcentrum van de GGD regio Utrecht (GGDrU). Liesbeth Prins-Van der Ros (39) is een van de vele werknemers van de GGDrU die haar eigen taak opgaf om mee te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Dit is deel 3 van een kortlopende serie over GGD’ers die zich inzetten voor de bestrijding van het coronavirus.