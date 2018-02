Politie geeft beelden vrij van handgranaatverdachten Nieuwegein

Op de beelden is te zien hoe een auto bij de woning komt aanrijden en er na de beschieting met hoge snelheid vandoor gaat. Op de andere camerabeelden, die van een week later, is te zien hoe een persoon rond 05.00 uur door de straat loopt en goed om zich heen kijkt. Niet veel later zijn er twee personen op camera te zien. Vermoedelijk heeft een van de verdachten dan al een handgranaat in zijn hand, die hij vervolgens achterlaat bij een voordeur.



,,We denken dat de zaken met elkaar te maken hebben, maar de reden van de bedreigingen weten we nog niet'', aldus politiewoordvoerder Leonie Bosselaar. De politie roept getuigen op zich te melden.