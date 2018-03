Politie geeft foto's vrij van opdrachtgevers Utrechtse liquidaties

UpdateTwee vermeende opdrachtgevers van liquidaties in Utrecht staan op de Nationale Opsporingslijst. Het gaat om Redouan Taghi uit Vianen en Said Razzouki uit Utrecht. Beiden worden door het Openbaar Ministerie gezien als leidende figuren in de onderwereld. Kroongetuige Nabil B. uit Utrecht wijst hen aan als opdrachtgevers voor een reeks liquidaties. De diensten hebben nu foto’s van de twee vrijgegeven.

De 40-jarige Taghi wordt gezien als de leidende figuur, de 45-jarige Razzouki zou zijn rechterhand zijn. Er is een beloning uitgeloofd van 25.000 euro voor de tip die zorgt voor de aanhouding van de twee criminelen. De twee staan nu internationaal gesignaleerd en zijn op dit moment voortvluchtig.

De naam van Taghi zong al lange tijd rond in het criminele circuit. Daar kwam afgelopen vrijdag een schep bovenop, toen bekend werd dat Nabil B. (30) uit Utrecht door het OM als kroongetuige is binnengehengeld. Hij heeft eind december vorig jaar verklaringen afgelegd over diverse moorden in het Utrechts-Amsterdamse criminele milieu.

Volledig scherm Said Razzouki is door de politie op de Nationale Opsporingslijst gezet. © Politie

Nabil B. zegt dat Taghi de opdrachten gaf voor meerdere liquidaties. Kroongetuige B. was zelf betrokken bij het voorbereiden van de liquidatie van de Utrechtse crimineel Khalid H., in januari vorig jaar. Dat mislukte: de 31-jarige Hakim Chengachi werd door het moordcommando ‘per ongeluk’ doodschoten. De familie van Chengachi, met wie B. goed contact had, kwam er al snel achter dat B. betrokken was bij de liquidatie. B. zegt dat Redouan T. en Said R. hem opdroegen de familie te laten weten dat iemand anders de moordopdracht had gegeven. Zou hij dat niet doen, dan zou B. er zelf aan gaan.