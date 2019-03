Politie: Gökmen Tanis kwam ochtend van aanslag vanuit woning Oudenoord

Dat laat een woordvoerder van de politie weten. Hoe Tanis die ochtend vanaf de Oudenoord naar Kanaleneiland kwam, wordt nog onderzocht. De woordvoerder bevestigt dat Tanis op de halte 24 Oktoberplein in de tram stapte. Een fractie later opende hij het vuur op de passagiers. Daarbij vielen drie doden en vijf gewonden. Drie daarvan liggen nog steeds in het ziekenhuis.

Camerabeelden

In een terugblik op de aanslag, geven meerdere getuigen aan het AD aan dat Tanis op zijn vlucht vanaf het 24 Oktoberplein vermoedelijk via de Pijperlaan en Oog in Al richting Ondiep is gereden. De auto van Tanis werd bijna twee uur na de aanslag gevonden aan de Tichelaarslaan. Later die dag is hij aangehouden in een woning aan de Oudenoord.