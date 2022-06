Politie haalt bijtende honden weg bij baasje

van wieg tot graf De ‘grote WP’ (1931-2022) was een wandelende encyclope­die, maar zijn geliefde Wea vulde hem aan

‘Onze grote WP is niet meer’, schreef zijn familie in een rouwadvertentie. Een dubbelzinnige boodschap. WP stond allereerst voor zijn naam, Wybo Paul. En ‘grote’ voor zijn imposante postuur. Maar ‘Grote WP’ kon je ook lezen als De Grote Winkler Prins, een bekende encyclopedie. Want Wybo Paul Heere (1931-2022) was een vat vol feiten over onder meer volken-, luchtvaart- en ruimterecht en over de geschiedenis van de stad Utrecht.

7 juni