Politie haalt champagne drinkende Belgen van de weg bij Nieuwegein

Rond 10.15 uur kwamen de eerste meldingen binnen. Getuigen hadden een auto met Belgisch kenteken over de A2 bij Breukelen zien slingeren. Iemand zag de bestuurder zelfs uit een fles champagne drinken tijdens het rijden. Tien minuten later wisten agenten de auto bij Nieuwegein van de weg te halen.

Bloedtest

De bestuurder rook volgens de politie naar alcohol en ‘was zeer onvast te been’. Omdat de blaastest tot drie keer toe mislukte, werd de bestuurder meegenomen naar het bureau. Daar is een bloedtest afgenomen.

In de auto vonden agenten niet alleen een bijna lege champagnefles en twee geopende blikjes bier, maar ook een zakje met XTC-pillen. De twee mannen uit Luik worden daardoor ook verdacht van het bezit van verdovende middelen. Het rijbewijs van de 44-jarige bestuurder is in beslag genomen. Beide mannen werden na verhoor vrijgelaten.