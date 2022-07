Politie heeft handen vol aan wildplasser, appende fietsers en mannen die fiets in de gracht gooien

Gevangenen Nieuwegein tot grote woede gefilmd voor RTL-programma: ‘Zelfde als woning binnenko­men’

Gedetineerden in de penitentiaire inrichting (PI) in Nieuwegein zijn volgens hun advocaat Wesley van Soest tegen hun wil in gefilmd voor een RTL-programma. Van Soest stelt dat de cellen van zijn cliënten zonder duidelijke aanleiding werden geïnspecteerd, waarbij de gedetineerden werden gefilmd – iets waar ze vooraf niet van op de hoogte waren gebracht.

29 juni