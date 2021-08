Politie houdt eetpiraat aan in Utrecht (die ook nog eens duizenden euro's aan boetes open had staan)

Blessure St. Jago overscha­duwt nederlaag én monsterze­ge FC Utrecht

7 augustus Tommy St. Jago is in de afsluitende oefenwedstrijd van FC Utrecht voor het nieuwe seizoen met een ogenschijnlijk zware blessure uitgevallen. Per brancard verliet de 21-jarige verdediger, beoogd basisspeler voor het nieuwe seizoen, het veld.