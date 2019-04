Politie krijgt twaalf tips over gevonden Chinese jongen op Utrecht CS

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

11:11 Marianne Thieme, politiek leider van de Partij voor de Dieren, presenteert en signeert vanavond haar boek Groeiend verzet bij Boekhandel Jacques Baas in Driebergen. Thieme (1972) is medeoprichter van de Partij voor de Dieren en sinds 2006 fractievoorzitter van de partij in de Tweede Kamer. In Groeiend verzet, haar vierde boek, beschrijft ze de oprichting van haar partij, de denkbeelden, reacties en de successen. De bijeenkomst in de winkel aan de Traaij begint om 19.30 uur.