Politie lost meerdere schoten bij Shoppingcenter Overvecht

Van wieg tot graf Als je geen respect had voor Jan, worstelde hij je tegen de grond. Maar een dakloze kon áltijd op zijn hulp rekenen

16:00 In de rubriek Van wieg tot graf vertellen we het verhaal achter een familiebericht. Deze keer het levensverhaal van Jan Tomassen (1939-2020). De oud-portier in het Utrechtse uitgaansleven was een icoon in de worstelwereld. Doorzetter Jan had een zwak voor minderheden in de samenleving.