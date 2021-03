Politie lost waarschuwingsschot voor dreigende man: Koningsweg tijdelijk dicht

De ene na de andere brand: wie hebben het voorzien op trans­port en container­be­drijf in Den Dolder?

10:40 De politie is nog altijd op zoek naar de daders die het hebben voorzien op een transport- en containerbedrijf in Den Dolder. Afgelopen jaar gingen daar zes vrachtwagens en een graafmachine in vlammen op. Ook de BMW van de directeur en de BMW van zijn buurman in Baarn moesten het ontgelden. De politie looft 7.500 euro uit voor de gouden tip.