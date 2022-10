Politie maakt einde aan illegaal feestje nabij carpoolplaats in IJsselstein

Alléén horeca op eerste verdieping golfbaan, omwonenden balen: ‘Alsnog golfers met bier en bitterbal­len’

De golfbaansoap in het Noorderpark heeft er een nieuw hoofdstuk bij. Het Biltse college van burgemeester en wethouders geeft de eigenaar geen toestemming om horeca te exploiteren op de begane grond. Alleen op de eerste etage, waar de golfers afslaan, is horeca welkom. Is het gevreesde partycentrum nu van de baan?

15 oktober