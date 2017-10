Politie Midden-Nederland waarschuwt voor betaalnummer

Volledig scherm . © geenspoedwelpolitie.nl Bij de politie Midden-Nederland zijn meerdere meldingen en klachten binnengekomen van mensen die het nummer hadden gebeld en er daarna pas achterkwamen dat het niet van de politie is, vertelt een woordvoerster. „Onze juridische afdeling is op de hoogte gesteld.”

De bijbehorende website draagt de naam 'Geen spoed wel politie'. Dat is een slogan die de politie zelf ook gebruikt, voor het eigen nummer 0900-8844. Wie in plaats van dat nummer het betaalnummer 0900-0235 belt, wordt automatisch doorverbonden met het politienummer. Het is niet bekend of dit altijd gebeurt of dat er ook weleens wordt opgenomen.

Op de website staat vermeld dat die 'niet is verbonden of aangesloten bij de politie': Via deze website informeren wij bezoekers over de wijze waarop de politie bereikt kan worden en waarom deze diverse nummers bestaan. Wij hopen dat u met de inhoud van deze site uw voordeel kunt doen. Wilt u meer specifieke informatie over de politie dan verwijzen wij u door naar de website van de politie. Het sneller vinden van het telefoonnummer van de politie kan het verschil maken. GeenSpoedWelPolitie.nl investeert via advertenties in de zoekmachines en door de site voor de zoekmachines te optimaliseren. Dit vergt tijd en kost geld. Via ons betaalde 0900-nummer trachten wij deze kosten te compenseren. GeenSpoedWelPolitie.nl is niet verbonden of aangesloten bij de politie.

Politiesite

Toch kan de woordvoerster van de eenheid Midden-Nederland zich goed voorstellen dat mensen in eerste instantie denken dat de site wel van de politie is. „Er staan ook politieberichten op en bijvoorbeeld uitleg over wanneer je wel en niet het alarmnummer 112 moet bellen.”

De site vermeldt dat het een 'concept is van Caramello BV'. Dat bedrijf in Haarlem, dat via een andere website pruiken verkoopt, was donderdag niet bereikbaar voor een toelichting. De domeinnaam geenspoedwelpolitie.nl is in april vorig jaar geregistreerd. Het is niet de enige site in zijn soort. Meer bedrijven proberen met eigen betaalnummers geld te verdienen aan mensen die met de politie willen spreken. Een woordvoerder van de Nationale Politie is niet bekend met de kwestie en kon er donderdag geen reactie op geven.