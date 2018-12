Politie na kritiek op opsluiten 16-jarige: ‘Alles gedaan om meisje thuis te krijgen’

Het 16-jarige meisje uit Soest werd zaterdagnacht in Utrecht door een portier betrapt met een vals ID-bewijs en aan de politie overgedragen. Ze wilde of kon haar echte ID niet laten zien en daarom werd ze meegenomen naar het bureau. ,,Daar hebben we via haar telefoon haar gegevens opgezocht en haar ouders proberen te bellen’’, zegt Bakker.



De moeder van het meisje uitte kritiek op de politie en wil een klacht indienen tegen de agenten, maar de politie zegt dat er geen andere weg bewandeld kon worden. ,,Toen de ouders niet bereikbaar bleven, hebben we voorgesteld een andere meerderjarige te bellen om haar op te halen. Dat wilde ze niet. We maakten ons zoveel zorgen over haar toestand en wilden niet dat ze alleen naar huis ging.’’