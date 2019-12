Politie nog altijd op zoek naar jonge man die man knock-out sloeg tijdens stapavond in juli

Op 20 juli gaan de broers naar Club Poema in Utrecht. Rond 3.45 uur lopen ze naar de bus, maar in het straatje naast TivoliVredenburg zien ze een jonge man die een fiets kapot maakt. Als ze hem daarop aanspreken, komt hij op hen af. Voordat er een gesprek ontstaat, haalt de man uit en slaat hij de 22-jarige broer in één klap knock-out. ,,Zijn leven hing aan een zijden draadje‘’, legt politiewoordvoerster Maren Wonder uit. ,,Hij had een zware hersenschudding, zijn kaak was op meerdere plekken gebroken en ook een tand was afgebroken. Daarnaast zat er een bloedprop in een van de bloedvaten in zijn hoofd, en hij heeft echt geluk gehad dat dat heel snel gezien is, waardoor hij daaraan geopereerd kon worden.‘’