Politie ontdekt man die maandenlang dood in Utrechtse woning blijkt te liggen

De politie Utrecht Centrum heeft gisteren een man gevonden die waarschijnlijk al vanaf begin mei dood in zijn woonkamer lag. De huisarts van de man had aan de bel getrokken omdat hij al lange tijd niet meer was gezien.

Volgens de politie had de huisarts een melding gekregen dat een cliënt van haar al geruime tijd niet meer was gezien. De politie verzocht vervolgens de woningbouwvereniging om contact op te nemen met de man. Dit leverde niks op.

Eenzaam

„Nadat wij de deur hadden geopend zagen wij dat de bewoner helaas was overleden. Hij lag waarschijnlijk al vanaf begin mei in zijn woonkamer.” De man zou bekend staan als een eenzame man en had geen enkel sociaal contact met iemand, schrijft de politie in Instagram. „Wij hebben uiteindelijk als politie de gemeente verzocht om aangifte te doen van zijn overlijden, omdat er echt niemand meer was om dit voor hem te doen.”

De politie noemt het ‘zeer trieste casussen die zo nu en dan helaas voorkomen'. In mei werd in IJsselstein een 64-jarige man gevonden die zes weken dood in zijn woning heeft gelegen.

In de stad Utrecht werd in 2020 gemiddeld drie keer per jaar iemand aangetroffen die langer dan twee weken dood in zijn woning ligt. Dat bleek uit cijfers van de gemeente.

