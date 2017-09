Politie op zoek naar insluiper die er op pizzascooter vandoor ging

Een politiewoordvoerder laat weten dat een bewoner van een woning aan de Rooseveltlaan woensdagochtend plots werd geconfronteerd met een insluiper. De man droeg een bivakmuts, was in donkere kleding gehuld en heeft een zwarte huidskleur. Of hij buit heeft gemaakt is onduidelijk. De politie heeft via Burgernet een melding gedaan uit te kijken naar de man.