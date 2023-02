Politie Overvecht houdt drugsgebruiker en dealer aan: harddrugs, telefoons en geld in beslag genomen

indebuurt Tip! Hier in Utrecht repareer je deze week gratis kapotte spullen

Heb je een gat in je broek? Dan gooi je ‘m weg. Lekt je koffieaparaat? Dan gooi je ‘m weg. Of toch niet? Wij Utrechters gooien heel wat weg, maar dat is lang niet altijd nodig. Benieuwd waarom? Dan moet je deze week in Bibliotheek Neude zijn.

14:41