Politie pakt fietsendief dankzij oplettende Twitteraar

Het weekend van... L-Tuziasm

13:00 ,,Ik hou ervan om op zaterdagochtend op de bonnefooi de stad in te gaan. Meestal ga ik op het terras van café Flater zitten om rustig met een bak koffie op te starten en mensen te kijken. Ik kom al jaren bij dit café, een heel klein tentje dat op de donderdagavond standaard barstensvol is. Veel mensen kennen het dan ook van de borrel, maar ze hebben er ook lekkere koffie en fijne kranten om te lezen. Naarmate de ochtend vordert, is er altijd wel iemand die toevallig in de stad is en aanhaakt. Voor de lunch verplaatsen we ons soms naar Café De Zaak, na eerst een broodje gehaald te hebben bij Mario.’’ Café Flater, Oudegracht 140.