Politie pakt verdachte op voor gooien vuurwerkbom tijdens FC Utrecht-Ajax

Video Kampioens­duo trekt talloze kinderen naar trampoline­park Leidsche Rijn

17:29 Hij maakt een salto achterover, voorover en nog een opzij. Als nationaal kampioen trampolinespringen Milco Abrahams (17) vanmiddag een demonstratie geeft in het trampolinepark Play-in in Leidsche Rijn, vallen de aanwezige kinderen even stil. ,,Het is echt heel erg knap wat hij allemaal kan.”