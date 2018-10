Politie schiet man in been bij station Breukelen

Video Davey (30) at een jaar lang gratis donuts en is ze nog lang niet zat

10:42 Davey (30) uit Nieuwegein won een jaar lang gratis donuts eten. Sindsdien is hij vaste klant in Utrecht en groot fan van de zoete deegklont met gat in het midden. Na een jaar donuts dineren is hij aanstekelijk enthousiast: ,,Het is gewoon een gebakje man, heerlijk.''