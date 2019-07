‘Politie spoorde Peter M. uit kliniek Den Dolder op vanwege mediahype’

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

7:13 In het Louis Hartlooper Complex worden vanaf vandaag acht succesvolle films getoond die het afgelopen filmseizoen niet te zien waren in de bioscoop. Tijdens BustingBlocks staan de volgende films op de rol: Ocean’s Eight, Crazy Rich Asians, A Simple Favor, Mary Poppins Returns, Spider-Man: Into the Spider-Verse, The Hate U Give, Dumbo en Fighting with My Family.