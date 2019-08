Politie spreekt met verzender brief Den Dolder: ‘Geen acute dreiging’

De man die in Den Dolder een brief verspreidde over ‘een levensgevaarlijke patiënt’ van een psychiatrische instelling in het dorp is bekend bij de politie. Agenten hebben vandaag ‘uitvoerig met hem gesproken. Dat gesprek geeft geen aanleiding voor acute maatregelen.

Een ‘verwarde’ man verspreidde vrijdagmiddag brieven, waarin hij bewoners waarschuwt voor een patiënt op het terrein van de Willem Arntsz Hoeve. Ook stond te lezen dat vuurwapens in het terrein achter de instelling begraven zouden liggen. ,,Er is op dit moment geen reden om een nader onderzoek in te stellen in het bos”, zegt de politie in een statement over de zaak.

De afzender van de brieven deed zich voor als een medewerker van de instelling, maar volgens zorginstelling Altrecht kwam het schrijven niet van hen. Dit bevestigt de politie inmiddels ook, over de brief die in de wijk Duivenhorst naast het terrein met meerdere instellingen van Altrecht in brievenbussen werd gestopt.