Vrienden en familie van Anne Faber doen mee aan grote zoekactie bij Paleis Soestdijk

Anne Faber maakte een selfie in de regen op de hoek van de Amsterdamsestraatweg met de Hilversumsestraatweg in Baarn, daarna is niets meer van haar vernomen.

De politie en een tiental marechaussees hebben zich verzameld op het parkeerterrein recht tegenover Paleis Soestdijk. Zij hebben daar overleg met ongeveer dertig familieleden en kennissen van Anne Faber. Ze gaan zoeken in het bos recht tegenover het paleis. Voor de betrokkenen is het een zware en emotionele zoektocht, vertelt de politie. Ze willen hun werk graag in stilte doen.

Warmtebeelden

De politie heeft zondagavond ook een zoekactie gehouden, in de buurt van de plek waar zij haar selfie maakte. Ook vloog een politiehelikopter boven het gebied die keek of Anne via warmtebeelden te vinden was. Ook zaterdag werd al volop gezocht.

In een persbericht liet de politie zondagavond weten dat Anne is verdwenen op een avond met gevaarlijk weer. ,,Het was noodweer die avond; rond 18.40 uur begonnen de eerste buien en het heeft daarna ook geonweerd. Volgens het KNMI was het die avond zelfs gevaarlijk weer.”