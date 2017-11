Politie surveilleert extra in Culemborg, brandweer brengt ouderen naar bed

Bij restaurant Una Volta aan de Stationsweg probeerde ze er maar het beste van te maken. In het Italiaanse restaurant konden de gasten in elk geval gewoon pizza’s blijven eten omdat de steenoven geen last had van de stroomstoring. Betalen was wel een probleem. ,,Maar we doen op een avond als deze niet moeilijk,” aldus eigenaar Bart-Jan. ,,Voor de mensen die geen gepast geld bij zich hebben schrijven we een factuur uit. En eigenlijk was het vanavond wel gezellig, met al die kaarsen.”



De stroomstoring in Culemborg wordt veroorzaakt door een ongeluk met een Apache van Defensie. Die vloog tegen een hoogspanningskabel bij Zoelmond. Hoe lang de storing nog gaat duren is onbekend.