Politie toont camerabeelden: dit zijn de relschoppers die Utrecht onveilig maakten

Mitros bouwt 83 appartemen­ten in de Dichters­wijk in Utrecht

10:04 Woningcorporatie Mitros gaat, samen met ontwikkelaar en bouwer Plegt Vos, 83 appartementen in de Dichterswijk in Utrecht bouwen. Het project op het Heycopterrein in Parkhaven maakt onderdeel uit van een gebiedsontwikkeling, waar in totaal 416 woningen worden gebouwd. De overige woningen zijn volgens Mitros bestemd voor de vrije sector.