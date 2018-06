Politie toont nieuwe foto’s van voortvluchtige criminelen Taghi en Razzouki

Indebuurt Een huis vol bijzondere opgravin­gen en vondsten: Binnenkij­ken bij verzame­laar Hans in Transwijk

11 juni Hans woont in een nieuwbouwflat in Transwijk. Het gebouw stamt uit 2012, maar zodra we het appartement binnenstappen, hebben we het gevoel alsof we terug in de tijd zijn beland. Of beter gezegd: we wanen ons in een museum. Zo eentje met een heel bevlogen curator, want vraag Hans naar zijn bijzondere spullen en zijn ogen beginnen te glimmen.