Politie Utrecht maakt jacht op hondsbrutale kettingrover uit vrees voor ernstig gewonden

Meerdere oudere vrouwen zijn sinds dinsdag het slachtoffer geworden van een man die kettingen op zeer hardhandige wijze van hun hals rukt. De ‘kettingrukker’ sloeg al twaalf keer toe, op verschillende plekken in de regio Utrecht en het Gooi. Hij heeft het vooral gemunt op vrouwen van minimaal 65 jaar oud en meestal zelfs 80 jaar of ouder.

Zaterdagochtend was het weer raak. Een vrouw in De Bilt werd het twaalfde slachtoffer van de man die sinds dinsdag toeslaat op verschillende plekken in de regio. ,,Zijn werkwijze is steeds hetzelfde”, aldus de politie. ,,De man rijdt op een scooter langs een fietsende of wandelende vrouw en trekt de sieraden van de hals van de vrouw of doet daar een poging toe.”

De slachtoffers zijn 65-plussers en meestal zelfs 80 jaar of ouder en hebben last van klachten als een zere hals of blauwe plekken. Een vrouw viel zelfs op de grond door de harde manier waarop de man de sieraden aftrekt.

Andere plaats

De dader duikt steeds op in een andere plaats: op de Dorser in Leusden, op de Kuyperstraat in Bunschoten, op de Korte Dreef in Driebergen en op de Eiberlaan in Hoevelaken. Maar ook in Huizen, Zeist, Eemnes, Baarn, Soest, Bussum, Hilversum en sinds vanochtend op de Looydijk in De Bilt. De tijdstippen variëren van 10.00 uur in de ochtend tot 17.00 uur in de middag.