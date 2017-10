Politie valt geldkantoren in Utrecht en Amersfoort binnen

Naar Salou? Dirk, Gideon en Lydia gaan liever op werkvakantie in Sierra Leone

12:05 Je kunt ervoor kiezen je schoolvakantie in bijvoorbeeld Salou in Spanje te vieren. Of je gaat klaslokalen bouwen in Kambia, een stadje in het noordwesten van Sierra Leone, een van de zeven armste landen van de wereld. Gideon (17) en Lydia Nijenhuis (15) uit Zeist kiezen voor het laatste. Samen met hun vader Dirk (46) en nog 25 andere jongeren doen zij er alles aan om de 75.000 euro die nodig is voor het project in Sierra Leone voor volgend jaar bij elkaar te krijgen. Goed nieuws, want de teller staat inmiddels al op 36.000 euro.