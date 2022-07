Politie verricht tweede aanhouding na overal op tankstation in Maarssen

Zakkenrol­ler vastgezet aan een paal zodat politie gestolen portemon­nee kan zoeken (en vinden)

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag twee jongens aangehouden die op de Lange Jufferstraat in Utrecht een portemonnee had weten te ontfutselen. Dit deden zij door iemand op een terras om een vuurtje te vragen.

30 juni