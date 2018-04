Politie vindt 'voorwerpen die lijken op handgranaten' in Margrietstraat Nieuwegein

Hoge temperatu­ren, maar (bijna) geen plek om te zwemmen

9:20 Wie - met het oog op de naderende zomerse temperaturen - een duik in openluchtwater wil nemen, kan bijna nergens in de regio Utrecht terecht. Veel baden en plassen zijn deze week nog dicht. De hoge temperaturen komen te vroeg; het water is in veel gevallen nog te koud en sommige baden moeten zelfs nog worden gevuld.