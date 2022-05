Politie vindt wapen in auto 38-jarige man uit Doorn

Cybercrimi­na­li­teit in Utrecht met 14,8 procent gestegen

Het aantal gevallen van cybercriminaliteit in Utrecht is ten op zichte van vorig jaar met ruim 14 procent toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van VPNGids op basis van de meest recente politiecijfers. Opmerkelijk is de stijging wel, want landelijk is het met ruim 14 procent gedaald.

18 mei