Politie vindt wapens waar broer Utrechtse kroongetuige mee gedood is

Oproep Die ene verpleegkundige die u nooit zal vergeten

2 april Soms kan een verblijf in het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, UMC Utrecht of een van de verpleeghuizen in de regio net wat aangenamer worden dankzij die ene verpleegkundige. U bent haar of hem in elk geval nooit vergeten. Omdat de verpleegkundige u, uw kind of een geliefde opbeurde.