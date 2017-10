Politie waarschuwt voor 'schoonmakende' Oost-Europeanen

Er zouden twee Oost-Europese vrouwen en één man in Nieuwegein langs de deuren gaan met schoonmaakspullen en de vraag of ze het huis mogen schoonmaken. ,,Wees alert", aldus de politie op Twitter.

Het is niet bekend of er Nieuwegeiners slachtoffer zijn geworden van deze babbeltruc en of er op die manier spullen zijn ontvreemd.