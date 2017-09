Politie was al op weg naar huis van Teunis Z., maar draaide op advies therapeute weer om

De avond dat Charlotte Vlooswijk – Zwezerijnen in Lopik werd doodgestoken door haar vriend Teunis Z. was de politie al onderweg naar de woning. Maar die keerde halverwege weer om, omdat een relatietherapeute die in de woning aanwezig was de agenten vertelde dat hun komst niet nodig was.

Ruim een uur later werd Charlotte neergestoken.

Dat blijkt uit een reconstructie van deze krant en is door meerdere bronnen bevestigd. De relatietherapeute was door Teunis Z. (41) ingeschakeld om te bemiddelen tussen hem en Charlotte.

De relatie stond al een tijd onder druk en zij had inmiddels aangegeven deze te willen verbreken. Dit tot grote frustratie van Teunis, die de relatie wilde redden. Voor hem stond veel op het spel: Charlotte was in verwachting van een zoontje en hij had het kind nog niet erkend.

Onder controle

Het gesprek op maandagavond 19 juli in de woning van Teunis aan de Lekdijk Oost in Lopik verliep moeizaam, ondanks de aanwezigheid van de therapeute. Charlotte voelde zich onveilig en had via WhatsApp contact met haar moeder. Die belde de politie en de politie stuurde een eenheid naar Lopik. De agenten besloten onderweg eerst contact op te nemen met de aanwezigen in het huis. De relatietherapeute zei tegen de agenten dat de situatie onder controle was, waarop de politie is omgedraaid. Een uur later liep het vreselijk uit de hand. Teunis stak Charlotte neer, waarna zij en het ongeboren kind overleden.

Teunis sloeg op de vlucht en werd een dag later, na een urenlange klopjacht door een enorme politiemacht, aangehouden in een bosperceel bij Landgoed Linschoten. Hij had daar een zelfmoordpoging gedaan en werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daags na zijn aanhouding bekende Teunis zijn daad bij de politie. Op de avond van de dodelijke steekpartij had hij op Facebook al een verklaring geplaatst over zijn daad. Het bericht werd massaal gedeeld via sociale media.

Zolang het politieonderzoek nog loopt wil de politie niet ingaan op vragen, laat een woordvoerder weten.