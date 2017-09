Politie weet nog steeds niet met wie geliquideerde Wessels had afgesproken

De 30-jarige Wessels was pas een paar dagen terug van het partyeiland Ibiza, waar hij samen met vrienden genoot van de zon, feesten en drank. Al sinds 2016 liep een onderzoek naar de wijze waarop Wessels zijn luxeleven bekostigde. Hoogstwaarschijnlijk verdiende hij veel geld met de handel in harddrugs. Na zijn liquidatie werd bij zijn nabestaanden meer dan een 250.000 euro gevonden.

Dreiging

Toch was Wessels zich niet bewust van dreiging, al waarschuwde de politie hem wel dat zijn leven gevaar liep. Hij ging onbewapend naar zijn afspraak in Breukelen en droeg ook geen kogelwerend vest, zoals veel criminelen wel doen. ,,Ze hebben Jaïr recht in de val laten lopen,” zei politiewoordvoerder Jacqeline van Houten dinsdagavond in Opsporing Verzocht.

In dat tv-programma werd ook de compositietekening van een van de betrokkenen bij de liquidatie getoond. De man bestuurde de vluchtauto waarmee de schutters ervandoor gingen. Getuigen hebben een zwarte Seat Leon met hoge snelheid zien wegrijden. Deze auto was in juni gestolen in de Nicolaas Beetsstraat in Utrecht.

Brand

De auto werd later teruggevonden in Loenersloot, waar de daders hadden geprobeerd de Leon in brand te steken. Zij stapten over in een grijze stationwagen, die daar al stond. Een getuige heeft de bestuurder goed kunnen zien en op basis van deze verklaring is de tekening gemaakt.

De politie maakte ook bekend dat Wessels na zijn afspraak in Breukelen nog een afspraak zou hebben in Rotterdam. Maar ook hier tasten de rechercheurs nog in het duister met wie hij daar had afgesproken.

