Politie wil vaker burgers laten meezoeken bij vermissingen: ‘Bij Anne Faber eerder moeten omarmen’

De politie moet vaker de expertise van burgers inzetten bij de zoektocht naar vermiste personen. Die aanbeveling doet de politieacademie na een onderzoek. De inzet van veel burgers naar de vermiste Anne Faber had eerder gebruikt moeten worden in plaats van worden tegengewerkt, is de conclusie van de onderzoekers.

In de eerste twee weken van oktober 2017 werd het nieuws in Nederland beheerst door de vermissing van Anne Faber. Een heftige gebeurtenis met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Burgers mobiliseerden zich en journalisten volgden de initiatieven van burgers en politie op de voet. De politie werd geconfronteerd met massale zoektochten door burgers en de actieve bijdrage van familie en vrienden in het vinden van Faber.

Hoewel de politie het belangrijk vindt dat burgers participeren, heeft burgerparticipatie in de praktijk de nodige haken en ogen. De opsporingsteams moesten op dat moment bepalen hoe zij met de betrokken burgers om wilden gaan en hoe de samenwerking invulling kon krijgen.

Misdrijven

In het verleden kreeg de politie al te maken met mensen die misdrijven willen oplossen door bijvoorbeeld zelf te gaan speuren. De manier waarop dat gebeurde rond de vermissing van Anne Faber was ongekend. Uit vorige zaken was al de les getrokken dat burgers zich niet tegen laten houden en het omarmen van burgerinitiatieven het credo moet zijn. Toch ontstond de samenwerking niet direct. Dat veranderde toen een algemeen commandant van de politie met hen sprak. Door dit gesprek groeide het wederzijds vertrouwen en ontstond een hechte samenwerking.

Quote Het zoeken naar Anne laat zich eigenlijk ook typeren als een zoektocht van de politie naar samenwer­king met burgers Onderzoeker Jerôme Lam Onderzoeker Jerôme Lam: ,,Uit het onderzoek kwam naar voren dat vanaf het begin omarmen het uitgangspunt is geweest. Het echte kantelpunt kwam middenin de eerste week, toen de jas van Anne werd gevonden en de familie meer regie door en contact met de politie wilde. Tot die tijd was de politie dus vooral ondersteunend aan de familie die wél zoektochten organiseerden. Daarna ontstond meer vertrouwen en een hechtere samenwerking. Het zoeken naar Anne laat zich eigenlijk ook typeren als een zoektocht van de politie naar samenwerking met burgers.”