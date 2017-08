Politie zocht met man en macht naar kindermisbruiker Houten

De politie heeft rond Pasen dit jaar een enorme zoektocht op touw gezet toen een beveiliger van een bouwterrein in Houten op camerabeelden zag hoe een jong meisje door een man seksueel misbruikt werd. De zoektocht naar ‘de man in het bomberjack’ hield de politie dagen in zijn greep. Vanmorgen stond de man voor de rechter.

Met honden en een helikopter is op eerste paasdag, de dag dat de bewaker het misbruik zag gebeuren, koortsachtig naar de man gezocht. Dat leverde niet meteen resultaat op. De politie wist niet wie de man en de kleuter waren, of ze elkaar kenden en wat de relatie tussen de twee was.

Zedenrechercheurs

Beelden van de man werden onder zedenrechercheurs in het hele land verspreid, op scholen in de omgeving werd gevraagd of ze het meisje kenden en zelfs bij hondenclubs werden foto’s verspreid van het hondje dat de man en het meisje aan het uitlaten waren.

Omdat niet exact duidelijk was wat er zich allemaal op het bouwterrein had afgespeeld, hing de politie de zoektocht naar ‘de man in het bomberjack’ niet aan de grote klok. Wel lekte al snel uit dat het om een zedendelict zou gaan.

Gearresteerd

Enkele dagen later zag een zedenrechercheur de verdachte in Utrecht door de stad lopen en werd hij gearresteerd. Het blijkt om de nu 48-jarige Alfons de R. uit Utrecht te gaan. Het slachtoffertje van het seksueel misbruik is zijn 4-jarige nichtje uit Houten.

Na een eerste volledige ontkenning werd De R. met de camerabeelden op de bouwplaats geconfronteerd waarop te zien is hoe hij de hand van het meisje op zijn geslachtsdeel legt en zichzelf daarna bevredigt.

Pas wanneer het meisje later verklaart dat het veel vaker gebeurde, wanneer ze bij haar oppastante was, de vrouw van de verdachte, geeft de oom toe dat er inderdaad twee keer eerder iets is voorgevallen.

Twijfels

In de rechtbank bleek vanochtend dat er grote twijfels bestaan over de verklaring van de man dat het seksueel misbruik ‘slechts’ drie keer had plaatsgevonden. ,,U ontkent elke keer tot u met vaststaande feiten wordt geconfronteerd, dan geeft u pas toe’’, concludeerde de rechtbankvoorzitter. Of, zoals de moeder van het slachtoffertje zei: ,,Wat zou er allemaal nog meer gebeurd zijn als je niet betrapt was door die camera?’’

Ook de aanklager vroeg zich dat af. ,,U zegt dat het steeds in een opwelling gebeurde, maar op de beelden van de bewakingscamera is te zien dat u zoekend rondkijkt naar een een beschutte plek. Als het niet ontdekt was, hoe lang was het misbruik dan doorgegaan?’’

Spijt

De verdachte gaf toe dat de drie feiten hebben plaatsgevonden en betuigde daarvoor ook spijt, maar hij gaf ook steeds aan dat het hem ook ‘was overkomen’, tot zichtbare ergernis van velen in de rechtszaal.

De aanklager eiste vanochtend vijftien maanden cel en verplichte behandeling voor de man. Ook mag de man drie jaar niet in de buurt van het meisje en haar familie in Houten komen.