Politie zoekt ‘verwarde’ man die in brief waarschuwt voor ‘levensgevaarlijke patiënt’ in Den Dolder

De afzender van de brief doet zich voor als een medewerker van de instelling, maar volgens zorginstelling Altrecht, eigenaar van het terrein, is het epistel niet afkomstig van hen.

De brief liet de man vandaag aan het einde van de middag in verschillende brievenbussen achter in Duivenhorst, een wijk die grenst aan het terrein waar meerdere instellingen van Altrecht zijn gevestigd. Volgens de schrijver heeft een patiënt ‘voorbereidingen getroffen voor een aanslag’. ‘Getuigen hebben hem met wapens zien lopen en zagen dat hij deze in het bos achter de inrichting begroef.’

Volgens de afzender van de brief wilden getuigen –‘medepatiënten van de verdachte – dit aangeven bij de politie, maar werd dit ‘door de instelling geweigerd’. Ook schrijft de man dat de medewerkers van de afdeling, waar hij deel van zou uitmaken, ‘hierover moeten zwijgen’. ‘Het management zegt geen bewijs te hebben en de verdachte heeft nog gewoon al z’n vrijheden’, staat er te lezen.

Een woordvoerder van Altrecht (Fivoor) zegt dat de brief zeker niet van hen afkomstig is. ,,Wij weten niet waar het vandaan komt. Niemand weet ergens wat van. Wij hebben ook bij andere instellingen nagevraagd of zij de brief herkennen, maar dat is ook niet het geval.’’ Volgens de woordvoerder betekent dit dat Altrecht zich óók niet herkent in de casus die wordt besproken in de brief.

Flyers

De politie zegt op zoek te zijn naar de man die de brief heeft verspreid. ,,Wij kregen een melding van een persoon die flyers aan het uitdelen was en verward gedrag vertoonde’’, zegt een politiewoordvoerder. ,,De zoektocht naar deze man is gaande, we willen hem graag spreken. Buurtcoaches hebben de man gezien, maar het is niet iemand die zij op de radar hebben.’’

De brief gaat inmiddels ook rond in verschillende appgroepen van bewoners in Den Dolder. Geen van de bewoners weet wie de man was die zich vanmiddag in Den Dolder liet zien. Volgens enkele getuigen zou de man uiteindelijk richting het station van Den Dolder zijn gelopen en daar een trein hebben gepakt.

De afgelopen maanden ontstond in het dorp meerdere keren onrust, nadat bekend werd dat enkele ‘gevaarlijke’ patiënten niet op tijd terug waren gekomen van hun verlof. De Willem Arntsz Hoeve ligt onder een vergrootglas sinds de moord op Anne Faber. In de zomer van dit jaar werd Michael P., een voormalig cliënt van de forensische kliniek op het terrein, in hoger beroep veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging.