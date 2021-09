Politieagenten bekogeld met stenen in Utrecht: ‘Mensen die op terras zaten vluchtten naar binnen’

Dit is Levi (16) en hij bestaat helemaal niet: zo proberen politie en OM mensenhan­de­la­ren te pakken

24 september Levi, Fleur of Quinten. Ze zijn alle drie 16 jaar oud en veelvuldig actief op sekswebsites als Bullchat. Kleine kanttekening: ze bestáán helemaal niet. Het zijn ‘lokpubers’ die door politie en OM Midden-Nederland worden ingezet om bijvoorbeeld mensenhandelaren op te sporen. Met resultaat: een 55-jarige man uit Loenen aan de Vecht moest zich donderdag in de rechtbank verantwoorden omdat hij contact had gehad met de 16-jarige ‘Quinten’. Dit is hoe dat werkt.